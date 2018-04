La ragazza sognava la 500: truffata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BOOMBELLUNO Da 659 a 722. Un salto in avanti evidente, quello registrato nell'arco di un anno sul fronte delle truffe informatiche. Perché questo è il reato che balza agli occhi, spulciando il bilancio operativo della Questura cittadina che oggi, tra Belluno e Longarone, si appresta a celebrare il 166° anniversario della fondazione della Polizia di Stato al motto di Esserci sempre. E che può dirsi soddisfatta sul fronte dei furti in abitazione, visto che in questo caso i dati parlano di un calo: da 421 a 309. Ma sono dati riferiti...