La rabbia sul web: «Sei un maiale» Minacce di morte contro don Pio

LO SCANDALOVILLORBA Piovono minacce di morte contro padre Pio Guidolin, il sacerdote che inizialmente era entrato nel Pime (Pontificio istituto missioni estere), originario di Villorba ma in servizio nelle parrocchie di Catania da oltre 15 anni, arrestato per violenza sessuale aggravata su minori. Il 55enne era un religioso istrionico. Da sempre vicino ai giovani e molto attivo sui social network, in modo particolare su YouTube. Ed è qui che ora si riversa la rabbia della gente. C'è chi lo bolla come un maiale e chi arriva ad augurargli una...