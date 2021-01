LA RABBIA

ODERZO Non hanno visto un solo centesimo dei ristori promessi dal governo. I loro dipendenti, alcuni dei quali collaborano con Ca' Lozzio da tanti anni, da ottobre non prendono la cassa integrazione. Non ci sta Beppo Tonon, campione mondiale di gelateria e maestro nell'intaglio della frutta, a come viene trattato il settore della ristorazione. «Stanno giocando con il lavoro delle persone, e questo è grave perché il lavoro un pilastro della nostra società dice Beppo Tonon -. Noi siamo ligi, obbedienti. Venerdì sera, quand'è stata attuata la protesta, noi abbiamo acceso tutte le luci a Ca' Lozzio ma non abbiamo aperto. Abbiamo osservato le regole. Vorrei però che il governo facesse altrettanto. Si parla tanto di ristori ma noi non abbiamo visto un centesimo. Sono iscritto all'Ascom e confrontandomi con l'associazione ho scoperto d'esser in buona compagnia, almeno una decina di attività si trovano nella mia stessa situazione nell'opitergino». La foto di Beppo Tonon, seduto sconsolato su una seggiola sotto al portico di Ca' Lozzio, poche settimane fa ha fatto il giro del mondo. «Amici che vivono in Giappone mi hanno mandato la copia di un giornale giapponese, L'articolo parla dei problemi causati dal Covid ed a corredo c'è la mia foto. Mia figlia mi riprese in un momento di sconforto, non vedevo soluzioni per il futuro. I fatti mi stanno dando ragione». Ca' Lozzio, che in questi anni oltre che nella gelateria e pasticceria si è specializzata in eventi per matrimoni e cerimonie, è stata colpita in modo pesante dalle restrizioni. «Annullati 25 matrimoni per non parlare di tutto il resto prosegue Tonon -. In estate con gran fatica eravamo riusciti a ripartire. Pian piano si stava ingranando quand'è scattata la nuova chiusura. I nostri dipendenti da ottobre non vedono la cassa integrazione. Si tratta di famiglie, hanno figli, spese da affrontare. Non li possiamo abbandonare, sono degli ottimi collaboratori. Il quadro è desolante».

Annalisa Fregonese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA