L'INTERVISTA

JESOLO Più volte, negli ultimi anni, ha denunciato situazioni di degrado e pericolo, segnalando la presenza di spacciatori, ubriachi molesti e giovani alla ricerca dello sballo. Venerino Santin, storico albergatore di piazza Mazzini, consigliere della Lega, da tempo chiede cambi di rotta radicali. E lunedi notte, quasi per uno strano scherzo del destino, si è ritrovato la rissa di fronte al proprio hotel, addirittura con alcune persone che hanno provato a cercare rifugio nella terrazza esterna che fortunatamente a quell'ora era chiusa.

Consigliere, ancora una rissa in piazza Mazzini, cosa sta succedendo al cuore della città?

«Il solito: gruppi di ragazzi ubriachi che si affrontano per delle sciocchezze. Ogni anno diciamo che va sempre peggio, questa volta ritengo che sia stato toccato il fondo: mi auguro di non sbagliarmi, ovvero che non accada qualcosa di ancora più grave».

Tra l'altro la rissa ha sfiorato il suo hotel...

«Lunedì abbiamo chiuso un'ora prima del solito, ed è stato un bene. Non oso immaginare cosa poteva accadere se la nostra terrazza fosse stata ancora aperta, sicuramente qualcosa di molto più grave. Fortunatamente eravamo chiusi e l'ingresso dell'hotel messo in sicurezza: nessuna di quelle persone poteva entrare. Ma barricarci dentro non è la soluzione del problema».

Cosa si aspetta dall'amministrazione comunale?

«Che non dia la colpa ai marziani, stiamo parlando di un problema che si protrae da anni: ora serve un'assunzione di responsabilità da parte di tutti. Prima di questa c'è stata la maxi rissa di giugno e poi altri episodi potenzialmente esplosivi. Per quanto dobbiamo andare avanti in questo modo?».

Lei cosa propone?

«Di azzerare tutto, ovvero di chiudere i locali a mezzanotte in modo da allontanare certe persone».

Non le sembra una scelta troppo drastica?

«No, va dato un segnale forte. Abbiamo la città piena di ospiti, anche stranieri, che immagine stiamo dando? Quella di una città in mano a dei ragazzotti che cercano lo sballo ogni sera? Che creano problemi e risse? E' questa la Jesolo che vogliamo? Io non ci credo, mi auguro che dopo l'ennesimo episodio violento prevalga una linea precisa: non dico dura, ma di responsabilità. Andare avanti in questo modo non è più possibile, ci stiamo facendo del male».

Le risse però non avvengono solo in questa zona della città

«Ma qui raggiungono il loro apice: questa zona continua ad essere frequentata da sbandati e ragazzi che vedono nell'abuso di alcol il divertimento notturno. Se qui ci sono sempre degli ubriachi un motivo ci sarà. Lo ripeto, servono azioni forti».

Ne avete discusso in consiglio comunale?

«Sì in passato, grazie a delle interrogazioni presentate dal sottoscritto, ma purtroppo sono servite a poco».

Nei fine settimana è stata aggiunta la presenza di un presidio fisso per tutta la notte delle forze dell'ordine: non basta?

«Nei weekend la situazione è migliorata da quando è scattato il presidio fino all'alba, ma evidentemente non basta, quantomeno non in questa settimana che è la più calda dell'estate. Mi auguro che il Comune abbia almeno la forza per chiedere il presidio anche per i prossimi giorni».

G.Bab.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA