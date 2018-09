La rabbia degli sfollati dopo 40 giorni: «Manifesteremo sotto casa di Grillo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GENOVA Dopo la disperazione per aver perso tutto, lo sconforto dell'attesa. «Non so cosa faremo, ma se non esce qualcosa adesso sicuramente andremo sotto qualche palazzo. Non escluderei di fare anche una manifestazione sotto casa di Beppe Grillo», sbotta Franco Ravera, presidente del comitato degli sfollati di via Porro, dopo l'allungamento dei tempi del decreto per Genova.È lui che si fa portavoce dell'esasperazione di chi non ha più una casa ma anche dell'intera città. «Il mondo del lavoro, delle professioni, del commercio, dei singoli...