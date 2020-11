LA RABBIA

CONEGLIANO Rabbia e frustrazione tra gli ambulanti del mercato di Conegliano. La stretta dell'ordinanza regionale che consente il mercato solo nei comuni che hanno un piano di perimetrazione dell'area, con un varco di accesso e uno di uscita, rischia di far saltare tutti gli sforzi fatti finora per rispettare le misure anti-Covid. La natura di mercato diffuso nelle vie del centro cittadino, dalla zona della stazione a via XX Settembre, rende complessa la circoscrizione dello spazio. C'è poi il nodo del commissariamento, percepito come una condanna alla peggior sorte, in quanto «un sindaco dicono tutti ci mette la faccia e avrebbe sicuramente avuto più a cuore la sua comunità e cercato una soluzione che tutelasse venditori e clienti».

FRUSTRAZIONE

Gianni del caseificio Lassandro, che vende formaggi in piazza Cima il venerdì ormai da 26 anni, è molto preoccupato: «Questa mattina mi sono svegliato alle 3 con il pensiero di come comportarmi. Non so se fare gli ordini. Già in primavera, quando siamo stati chiusi 40/50 giorni, ho dovuto buttare un sacco di roba. Dovevano lasciare che ogni banco gestisse entrata e uscita; chi fa queste leggi non sa di cosa parla, come si fa a chiudere tutta la via o peggio confinarci in una piazza»? In attesa di indicazioni chiare è anche Michele Grando, titolare di un banco di accessori per l'abbigliamento, che la sua famiglia gestisce da 47 anni in via Marconi: «Viviamo nell'incertezza e non possiamo programmarci. A oggi non c'è stato comunicato nulla e per ora saltano solo i mercati domenicali». Vende fiori in Corso Vittorio Emanuele II il signor Angelo, anche lui ambulante da 40 anni: «Io sono tranquillo perché lavoro facendo rispettare le direttive. Certo ci sono degli orari di punta, ma ho notato che la gente rispetta le regole ed è attenta. Credo che le decisioni vengano prese per il nostro bene». In viale Carducci ha un banco di abbigliamento Matteo, anche lui da 30 anni a Conegliano: «Questa è una lenta agonia, che procura solo stress. I clienti si sono dimezzati e adesso però, se ci fanno chiudere, devono chiudere tutti: fabbriche, negozi, tutti, non solo noi, anche chi vende online i nostri stessi prodotti. Non è giusto che mentre noi non possiamo vendere, anche se rispettiamo le regole, altri lo possano fare».

I DUBBI

Ha ereditato uno storico mestiere, tramandato di generazione in generazione, Sergio, arrotino su via Colombo: «La sensazione è bruttina, forse chiuderemo. La gente ha paura di muoversi e non sa bene come comportarsi, soprattutto adesso che manca anche un sindaco». In piazza Calvi c'è rabbia e frustrazione tra i banchi di pesce. La famiglia Campagnaro, che possiede la licenza più vecchia per il commercio di pesce nell'area mercatale, dal 1954, conferma dubbi e malumori: «Non si sa nulla ancora, siamo in balia degli eventi. Come categoria ci considerano l'ultima ruota del carro. Le cose sono andate abbastanza bene oggi, ma non si può continuare così nell'incertezza. Temiamo che decidano di farci chiudere».

ATTESA STRAZIANTE

Si dovrà attende l'inizio della prossima settimana per conoscere la decisione presa dai dirigenti del Comune e dal commissario prefettizio. «Il problema è molto delicato e di non facile soluzione, che deve essere conforme all'ordinanza spiega il comandante dei vigili Claudio Mallamace Si valuteranno delle limitazioni e c'è la possibilità che qualche venerdì possa saltare». In passato, dato che il mercato in centro comporta delle difficoltà oggettive sulla questione della sicurezza - si pensi ad esempio solo per intervenire in caso di un incendio o di qualche altra problematica - era stato proposto di spostarlo. Si erano individuate due aree periferiche: alla Zoppas Arena, che oggi è occupata dal drive-in per i tamponi, e l'area Piscine, fornendole di mezzi pubblici per raggiungerle. La terza opzione, comoda ma costosa, era la grande area della ex Zanussi in centro, ma 800mila euro per rendere idoneo al mercato uno spazio in gran parte privato sono sembrati troppi.

Chiara Dall'Armellina

