LA RABBIA

BELLUNO Lo sanno, che qualcuno non ce la farà e la sua serranda resterà chiusa. Perchè il fermo del commercio sta mettendo in ginocchio la categoria e per chi già era in difficoltà questa è la mazzata finale. I negozianti sono uniti. Da Belluno al Cadore hanno creato un gruppo su Whatsapp per restare in contatto, chi non si conosceva l'ha fatto ora, online, nelle chat che si susseguono per tenersi aggiornati sui decreti e scambiarsi informazioni su imposte e scadenze, su contributi e idee utili a ripartire. Il denominatore comune è il morale, a terra per tutti. C'è chi dà fondo ai risparmi, chi di risparmi non ne ha perché il caso ha voluto che proprio a ridosso dell'epidemia avviasse investimenti e chi pensa di chiedere aiuto alla famiglia. L'acqua arriva alla gola e non si sa quando inizierà a scendere.

SILVIA CIANI

Al negozio di Intimissimi in piazza dei Martiri c'è un cantiere. Silvia lo guarda come qualcosa di tanto desiderato, ma adesso fuori tempo. «Ho riflettuto per 4 anni su quando iniziare il rifacimento del negozio spiega -, alla fine mi sono decisa, per far coincidere la festa di inaugurazione con quella dei vent'anni di attività. Adesso ormai è tardi per bloccare». Gli operai delle ditte sono arrivati l'8 marzo, domenica. Il martedì il Governo ha emanato il decreto di chiusura degli esercizi. Oggi Silvia non dorme la notte. Il mutuo, gli affitti, le scadenze con le imposte sono macigni che pesano troppo per lasciare i pensieri da parte e prendere sonno come due mesi fa. «Spero che i proprietari degli immobili vengano incontro con gli affitti, è impensabile in questo momento riuscire a sostenere questi costi facendo leva solo sui risparmi spiega -. Ma poi, quali risparmi? Se uno ha impegni e investimenti non ha di certo soldi da parte».

UN FUTURO NERO

Vent'anni di attività, due negozi affacciati sulla piazza principale del capoluogo, Intimissimi e Calzedonia, e sei dipendenti: la donna ammette di non aver mai vissuto una situazione come questa. E' stata costretta a licenziare due persone, una ragazza con il contratto in scadenza e una appena assunta, le altre sono in cassa integrazione. «Ho paura rivela -, di quello che sarà e di come potrò far fronte in futuro a tutto. E' chiaro che non sarà possibile riaprire il 3 aprile e, comunque, quando finirà questo periodo il ritorno alla normalità ci sorprenderà tutti cambiati, di certo più poveri».

LAURA BOZEGLAV

Le sue giornate oggi si svolgono tutte in campagna, nella casa dove vive con la figlioletta Celeste di due anni. Dal grande tavolo in legno della cucina gestisce il lavoro, riceve telefonate, contratta con i fornitori. Ammette che la qualità della sua vita è migliorata, ma il suo morale è davvero basso. Il suo è il negozio Pane burro e zucchero di via Psaro. «Chiudendolo e ritirandomi in casa di fatto mi sono un po' estraniata dalle preoccupazioni spiega -, anche se di certo non sono serena. Non mi abbatto, continuo a lavorare in vista della ripartenza». Su Google Business e su Facebook pubblica le foto dei prodotti per avviare, a emergenza finita, anche il commercio online. Non ora, però. Ora è il momento di pensare alle vere priorità. «Non sto pubblicizzando la vendita online in questo momento, abbiamo tutti molto altro a cui pensare e non credo che le persone siano nella disposizione d'animo di fare acquisti spiega -. Vivo in isolamento completo, in due settimane sono andata in centro solo una volta per fotografare i prodotti da pubblicare, stop». Per le prossime scadenze ricorrerà all'aiuto di qualche famigliare, è impensabile riuscire a pagare merce, affitto e tasse senza guadagnare. «Per chi era già in difficoltà questa è stata la mazzata finale spiega -, ci stiamo perdendo le vendite del cambio di stagione e del periodo pasquale, anche il rientro dopo tutto questo sarà molto duro».

CHRISTIAN MARCHETTI

«E' una situazione drammatica», esordisce il proprietario del negozio di calzature di via Roma. Ce l'ha con la concorrenza spietata delle piattaforme di ecommerce per le quali non esistono mesi no né, pare, restrizioni, e ce l'ha con il Governo perché le misure finora proposte sono decisamente troppo leggere. Seicento euro una tantum per un imprenditore che ogni mese ha spese fisse per 3.500 euro sono il solletico. Oggi pagare affitto, bollette e tutti gli altri oneri legati ad una gestione significa usare i soldi messi da parte e chiedere finanziamenti alle banche. «Noi commercianti ci sentiamo come l'ultima ruota del carro, per nulla tutelati né rispettati sbotta -. Le consegne dei negozi online continuano ad esserci e le fabbriche lavorano nonostante il rischio del contagio. Non mi sento tutelato dal Governo, mi attendo misure diverse e più importanti per aiutare la categoria. Di notte non dormo, sono preoccupato. Non è il discorso di un commerciante questo, ma di un padre di famiglia, di un uomo e di un lavoratore».

Alessia Trentin

