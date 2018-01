CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La questura in via Anelli. A sottolineare la necessità di una nuova sede per la Polizia di Stato in città era stato, qualche giorno fa, in occasione del tradizionale incontro con la stampa di fine anno, il questore Paolo Fassari. Una richiesta che non è caduta nel vuoto. Ieri mattina, infatti, a uscire allo scoperto è stato direttamente il sindaco Sergio Giordani. L'ex bronx di via Anelli verrà dato al Demanio in cambio dell'ex caserma Prandina. Quindi lo stesso Demanio costruirà la nuova questura mettendo a frutto l'investimento con...