La questione delle bonifiche dei terreni e la ricerca di un'idea forte propulsiva

I PROBLEMI

MESTRE In quei 40 ettari a ridosso dei Pili c'è di tutto, immondizie urbane scaricate per decenni dal servizio pubblico di raccolta, veleni delle fabbriche di Porto Marghera, perfino fosfogessi radioattivi. Nonostante ci sia chi sostiene che quei terreni sono talmente inquinati da non poter nemmeno pensare di intervenire, nei 120 milioni di euro per realizzare Venezia 3000 sono stati messi in conto anche 20 milioni di euro per la bonifica da realizzare come al parco di San Giuliano: si scava almeno un metro di terreno e lo si sostituisce con terra pulita, i veleni vengono raccolti e isolati in una vasca-bunker di cemento, mentre i fosfogessi vanno rimossi e inviati a discariche autorizzate in Europa. Quell'area, inoltre, è già isolata per evitare che acque e fanghi inquinati finiscano in laguna: il Magistrato alle acque, infatti, lì ha completato il marginamento.

Se Brugnaro intende realizzare solo il palasport la bonifica riguarderà una porzione dei 40 ettari, se invece deciderà per l'intero waterfront allora dovrà farla complessiva. La darsena da 400 posti barca non avrebbe comunque problemi perché sorgerebbe al di là dei terreni marginati, nello specchio di laguna antistante dove non c'è inquinamento.

La seconda questione riguarda i possibili utilizzatori, perché qualsiasi decisione prenderà Brugnaro, un palasport da 10 mila posti non vive solo con le partite di basket e un waterfront ha bisogno di idee forti per potersi sviluppare. Nel primo caso, a Londra ad esempio c'è una struttura di queste dimensioni che lavora ogni giorno perché ospita congressi internazionali, mostre, sfilate di moda, eventi culturali, concerti. Nell'ipotesi dell'intero waterfront serve, appunto, un'idea forte e, una volta trovata, dietro a quella arriveranno anche gli investitori: Venezia, ad esempio, ha inseguito invano il sogno di ospitare il Centro europeo dei marchi cui si rivolgono tutte le aziende dei vari stati per depositare, appunto, un nuovo brand, una realtà in grado di dare lavoro a 3 mila persone. Una istituzione simile, o una sede di una delle multinazionali che oggi dettano le regole dei mercati, potrebbe essere l'idea forte, perché proporre solo attività commerciali in una città dove i negozi chiudono sarebbe riduttivo, allo stesso modo che sviluppare residenza senza altre funzioni. (e.t.)

