La qualità dell'aria a Treviso è pessima ormai da tredici giorni. Le polveri sottili hanno concesso nella mattinata di domenica una piccola e impercettibile tregua rispetto al trend negativo di inizio anno: dalla mezzanotte all'ora di cena la concentrazione di pm10 ha oscillato tra i 42 e i 27 microgrammi per metro cubo d'aria, ma anche ieri alla fine si è andati oltre la soglia di tolleranza dei 50 microgrammi. Motivo per cui quasi certamente da domani scatterà il livello rosso di allerta in tutto il territorio comunale, anche se l'ultima parola spetta come sempre all'osservatorio Arpav. Nel caso il divieto di circolazione non sarà più dalle 8.30 alle 18.30 ma esteso senza limitazioni di orario con il blocco anche dei veicoli commerciali a gasolio Euro 4 dalle 8.30 alle 12.30, come previsto dall'ordinanza antismog firmata da Ca' Sugana. A preoccupare non è soltanto il particolato pm10 ma anche il pm2,5. Dal 2 gennaio scorso infatti i livelli di queste microparticelle, molto più pericolose per la salute perché capaci di penetrare più in profondità negli alveoli polmonari, hanno fatto registrare una presenza anche quattro volte oltre la soglia di tolleranza, fissata a 25 microgrammi per metro cubo d'aria.

