LA PULIZIABELLUNO «Avete curato, in questi giorni, le ferite delle nostre montagne. Per lasciare il mondo un poco migliore di come lo abbiamo trovato occorre impegno. Quello che voi avete messo». Marco Perale, con la fascia da sindaco, ieri mattina ha detto il suo grazie ai 47 scout di Mirano, Abano e Taglio di Po che hanno rimesso a nuovo, in Nevegal, il sentiero Vallavia, quello che corre parallelo ed interno alla pista Coca per innestarsi sul sentiero 5 forestale. Poi, da scout quale anche lui è, Perale ha lanciato parole di ottimismo...