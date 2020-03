LA PSICOSI

VENEZIA A un certo punto si vociferava che ne fossero evasi quaranta. Poi diventati sette e di nuovo risaliti a una ventina. Tutti detenuti che - secondo i social e i tam-tam su Whatsapp - avrebbero approfittato della rivolta andata in scena ieri nel carcere di Santa Maria Maggiore per tagliare la corda. A giornata finita però nessuno risultava essere scappato dal penitenziario lagunare, come confermato anche dalla procura.

La voce di una possibile fuga era stata alimentata anche da un finto comunicato stampa inoltrato via cellulare che - con il cordone di polizia, municipale, militari, carabinieri e guardia di finanza ancora stretto attorno alla casa circondariale veneziana e gli elicotteri a sorvolare l'area - parlava di come «a causa dell'evasione di circa 20 persone dal carcere di Santa Maria Maggiore in Venezia, il ponte della Libertà è attualmente bloccato». Per precauzione il sindaco Luigi Brugnaro, in un piazzale Roma blindato dalle forze dell'ordine, è passato negozio per negozio a consigliare ai locali e ai bar di chiudere i battenti finché non fosse finita la sommossa dei detenuti. E intanto il posto di controllo ai Pili, già in atto per l'ordinanza sul coronavirus, era stato rinforzato.

LA NOTA DEL QUESTORE

A tagliare la classica testa al toro mettendo fine alle voci, è stata allora una nota del questore di Venezia, Maurizio Masciopinto. Alle 16.24 l'Ufficio Relazioni Esterne della Questura sceglieva parole semplici e incisive, quasi trancianti, nel rassicurare la città e i suoi abitanti, già in preda a una sorta di isteria collettiva da social, tanto influente da tramutare i controlli sul ponte della Libertà legati al coronavirus e attivi da ieri, in posti di blocco per stoppare la fuga di pericolosi criminali che nel bel mezzo della sommossa avevano lasciato la propria cella.

«Il Questore di Venezia, nel ringraziare tutte le Forze di Polizia intervenute, nonché la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco - recitava la nota - smentisce la sussistenza di episodi di evasione, grazie all'immediata sinergia posta in essere tra il direttore del carcere, il suo personale, e il Questore». Nota diventata altrettanto visibile sugli stessi social e in grado di zittire qualsiasi voce contraria.

LA DIRETTRICE

Poche parole invece dalla direttrice del carcere, Immacolata Mannarella. Ai giornalisti che le chiedevano di rassicurare i veneziani e stoppare sul nascere le notizie sempre più insistenti di una fuga di detenuti, ha risposto: «Domani (oggi, ndr) ci sarà un comunicato stampa e avrete tutte le informazioni dall'amministrazione. Non è opportuno che girino queste voci». Poi, a rimettere le cose a posto, sono arrivate le parole del questore.

Ma intanto la psicosi si era diffusa miscelando una all'altra le notizie di questi giorni difficili: la sfida al coronavirus - da vincere con il rispetto di restrizioni che mettono la popolazione sotto controllo per entrare e uscire dagli stessi comuni - e le rivolte in diverse carceri d'Italia dove (ma là sì) ci sono state evasioni e morti tra i detenuti. Non, però, a Venezia.

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA