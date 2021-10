Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Paolo PombeniLa politica italiana sembra sognare il superamento dell'unità nazionale promossa dal presidente Mattarella come strumento per una gestione efficace, vorremmo dire costituente delle opportunità offerte dal piano del Recovery europeo confluito nel Pnrr. La spiegazione banale è che questa situazione non consente ai partiti di gestire come vorrebbero le competizioni elettorali, quelle in corso e quelle future. La nostra cultura...