La prudenza del premier: all'incontro con il sottosegretario ci sarà pure Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA «Il tema non è Siri, che sicuramente sarà giudicato innocente, il tema è la percezione delle istituzioni». A Di Maio è sufficiente «la percezione» che Siri possa essere considerato un corrotto- e con lui le istituzioni - per pretendere le dimissioni. Bastano quindi alcune parolette presenti nelle carte dell'inchiesta - mafia, clan, corruzione - a mandare in tilt l'algoritmo grillino e spiegare perché il vicepremier M5S stia così pressando l'alleato. Uno scontro tra «percezione» e reati che rende complicatissimo il...