LA GIORNATA

BELLUNO Ieri sera erano 132 i bellunesi fuori dal loro luogo di residenza a causa dei pericoli e danni causati dall'ondata di maltempo. Diverse ancora le famiglie senza luce (3mila ieri), anche se in una corsa contro il tempo da parte di Enel, grazie a gruppi elettrogeni, i disservizi erano stati risolti. I passi dolomitici restano chiusi, eccetto lo Staulanza aperto per garantire una unica via d'accesso alla Val di Zoldo chiusa per una frana sulla sp 251, località Solagnot: impossibile liberarla prima di 20 giorni. Riaperta ieri in serata, invece, la sp 347 verso Cibiana, rimasta isolata per ore ieri. E come se non bastasse in ginocchio anche la rete ferroviaria: treni sospesi fino al 14 dicembre sulla linea da Vittorio verso Ponte e da Longarone verso Calalzo. Ci saranno bus sostitutivi. Riattivati i convogli ieri alle 4 di mattina sulla linea Montebelluna-Belluno. E i problemi potrebbero non essere finiti. Ieri, in conferenza stampa dall'Unità di Crisi, l'assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin diceva: «Dal punto di vista del rischio valanghe e geologico, avendo avuto precipitazioni rilevantissime superiori al 66 e al 2010 ci aspettiamo che possano esserci altre frane, tanto che alcune sono strettamente monitorate». Per questo non ha voluto fare ancora una stima dei danni.

VAL DI ZOLDO

«Bisogna sistemare la provinciale 251 in modo definitivo: è un'arteria fondamentale che ci permette di raggiungere la pianura». Sono le parole del sindaco di Zoldo, Camillo De Pellegrin, all'indomani della violenta ondata di maltempo che ha sconquassato la provincia. Il comune di Zoldo è raggiungibile solo da Passo Staulanza. La provinciale 251, che permette di arrivare a Longarone e quindi al capoluogo, è bloccata da una frana di notevole dimensioni tra Pontesei e Mezzocanale. Un persona che abita a Zoldo ma lavora a Longarone deve fare un vero e proprio giro dell'oca: Passo Staulanza, Selva di Cadore, Caprile, Cencenighe, Agordo, Belluno, Ponte nelle Alpi e finalmente Longarone. «Ci mettono circa un'ora e mezza spiega De Pellegrin Se aprissero Cibiana sarebbe un grosso aiuto». Ieri pomeriggio è stata liberata la strada in località galleria San Giovanni, sempre per una frana, risolvendo l'isolamento del camping le Bocole e del ristorante Insonnia. «Il problema conclude il sindaco di Zoldo è che alcuni punti dove la terra si è sbriciolata non erano noti. Vaia ha distrutto tutto e reso il territorio ancora più vulnerabile. Sono consapevole dei disagi, ma garantisco che stiamo facendo tutto il possibile. Il transito sul Passo Staulanza deve essere limitato a reali necessità e richiede veicoli idonei con catene montate o gomme da neve in perfetto stato».

L'EMERGENZA

Decine di allagamenti nel Feltrino e in Alpago. Gsp ha comunicato un guasto alla condotta principale in località Col di Mezzo a Limana. E vigili del fuoco alle prese con oltre 100 interventi ieri, particolarmente impegnati in Comelico. In serata evacuate 15 persone a Perarolo, dove incombe la frana della Busa del Cristo. Si aggiungono alle 41 già fuori casa tra Gosaldo, Alpago, Taibon e Cencenighe e ai 76 ospiti della casa di riposo di Puos.

MISURINA

A Misurina ieri la coltre bianca ha raggiunto i 2 metri e mezzo dando grossi problemi. «Da stamattina - spiegava ieri il sindaco di Auronzo Tatiana Pais Becher - sono in contatto diretto con alcuni residenti e con l'Istituto Pio XII, dove attualmente ci sono 15 bimbi ricoverati più i dipendenti dell'ente». Anche ieri, nonostante il maltempo e i divieti, alcuni automobilisti hanno cercato di raggiungere Misurina da Auronzo percorrendo la strada Provinciale 48 delle Dolomiti ancora chiusa al transito.

Davide Piol

