La provincia sale, la città regge ma invecchia: «Serve adeguarsi»

I DATIPADOVA Una provincia che cresce in fatto di residenti ma con un capoluogo come Padova che, pur registrando un lieve segno positivo, non mantiene le aspettative di quel boom di nascite previsto dieci anni fa e continua ad invecchiare. Lo dice la fotografia scattata nel 2016 da UrbiStat (società leader nell'analisi degli insediamenti), che a distanza di cinque anni dal censimento del 2011 è tornata a fare i conti con i numeri di cittadini e residenti a Padova e in provincia. Eccoli, quindi, i dati: in tutto il suo territorio sono oltre...