La provincia riunita «Come cento anni fa»

LA CERIMONIASUSEGANA «Vittoria militare cent'anni fa, vittoria culturale e politica oggi». Il sindaco di Susegana Vincenza Scarpa ha pronunciato parole solenni per suggellare la riapertura di Ponte della Priula. Dopo tredici mesi dalla chiusura per la sua sistemazione il collegamento simbolo della provincia ha riaperto al traffico. Ieri mattina, sotto il sole da primo giorno d'estate ma con la brezza che il Piave porta con sé dalle montagne, lo storico ponte è stato restituito alla comunità, tornando ad unire sinistra e destra Piave, come...