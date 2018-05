La Provincia rimette all'asta per 8 milioni la sua area al Pp1

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La Provincia torna a mettere in gara le sue aree del Pp1. E' dello scorso febbraio la notizia che la giunta Soranzo, pur avendo messo all'incanto i 5.902 metri quadrati di sua proprietà all'interno del Pp1 ad un valore praticamente dimezzato rispetto alla precedente asta da quasi 16 milioni di euro ad appena 8.8 milioni ha dovuto constatare che le manifestazioni d'interesse sono state pari a zero. Palazzo Santo Stefano, però, non demorde. L'altro giorno, così, l'amministrazione provinciale ha rimesso all'incanto i suoi terreni all'interno...