LA PROVINCIA

PADOVA Prende con spirito sportivo la sconfitta il presidente della Provincia, Fabio Bui. E augura un buon lavoro al presidente Zaia e ai collaboratori che lo affiancheranno nell'amministrazione regionale per i prossimi cinque anni.

«Un voto di questa entità va al di là dei partiti. É un riconoscimento del merito per il suo lavoro - ha affermato il presidente - Nei prossimi anni di governo mi auguro che realizzi le grandi opere delle quali il Veneto ha bisogno. Per quanto riguarda Padova auspico che sia attuato il completamento della Regionale 10 e di altre strade come la provinciale 47 o la 308, nonché le opere necessarie alla sicurezza idrogeologica del territorio per evitare i disastri passati. Un mio mantra poi è avere scuole sicure per le quali servono fondi: soprattutto c'è da sistemare il problema delle paritarie che sta per esplodere - ha concluso - parrocchie e Comuni non hanno più fondi per le scuole materne. Infine mi auguro che Zaia ponga particolare attenzione alla sanità pubblica, il Veneto è ai vertici mondiali come è stato dimostrato nell'emergenza e deve restarci».

Auguri di buon lavoro al rieletto governatore Zaia esprime anche il vicepresidente della Provincia, il leghista Marcello Bano, molto soddisfatto del risultato elettorale. «La lista Zaia ha ottenuto un successo strepitoso che va al di là di qualsiasi colore politico. I veneti hanno premiato l'incredibile abilità che ha dimostrato sia nell'amministrare la Regione che nel modo in cui ha saputo gestire le tante emergenze di questi ultimi anni, non solo il Covid ma ricordiamo la tempesta Vaia che ha portato distruzione al territorio e l'acqua alta a Venezia, oltre ovviamente a tutte le opere pubbliche realizzate - ha commentato Bano - La Provincia ha sempre collaborato in maniera ottimale con la Regione per quanto concerne le esigenze del territorio e le opere da realizzare e, a breve, ci saranno importanti novità per Padova che riguardano la realizzazione di infrastrutture che necessitano al territorio provinciale». Il vicepresidente ha voluto chiudere con una considerazione sul collega consigliere provinciale e segretario regionale del Pd Luigi Alessandro Bisato. «É una persona per bene, avrebbe meritato di arrivare alla carica di consigliere regionale. Sono dispiaciuto per lui».

Luisa Morbiato

