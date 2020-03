La provincia di Venezia zona rossa, come lo è stata per giorni Vo' Euganeo e come lo saranno da oggi la Lombardia e altre 10 province, tra cui Padova e Treviso. In pratica mezzo Veneto in quarantena. Il decreto annunciato ieri sera dal Governo e sottoposto a firma in tarda serata, ha però gettato la città nella confusione. Perché, infatti, la fuga di notizie da Palazzo Chigi, a discussione ancora in corso e senza che fossero chiari i contenuti del decreto, ha provocato un'ondata di reazioni. In Comune, ad esempio, sono rimasti in collegamento con Roma fino a notte per cercare di capire cosa preveda di preciso il dispositivo che fa di Venezia e provincia una zona rossa. Imprese e aziende hanno chiamato per capire cosa fare con i loro lavoratori, gli stessi cittadini sono stati presi in contropiede. Intanto ieri, mentre la conta dei nuovi positivi saliva a vista d'occhio, due persone sono morte nel reparto di Terapia intensiva all'ospedale dell'Angelo di Mestre. La prima a spirare, ieri mattina, Chiara Filipponi, anestesista all'ospedale di Portogruaro da giorni ricoverata all'Angelo per patologie pregresse. Nel pomeriggio, poi, il decesso di un anziano di 84 anni, residente a Mestre, anche lui da tempo su un letto dell'ospedale mestrino - dov'era arrivato da una casa di riposo con un quadro clinico ormai compromesso.

