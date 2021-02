IL BOLLETTINO

PORDENONE Da maglia nera della regione a provincia più vicina alla soglia - comunque distante - che permetterebbe di riavviare il tracciamento puntuale dei casi e dei focolai. Il Friuli Occidentale nelle ultime due settimane è passato nel quadrante migliore secondo la fondazione indipendente Gimbe.

A preoccupare, invece, è la provincia di Udine, che fa registrare numeri ancora alti, i più elevati di tutto il territorio regionale. Nel dettaglio, la provincia di Pordenone negli ultimi 14 giorni ha un'incidenza sui 100mila abitanti di 280 casi, mentre quella di Udine tocca quota 485. Il Friuli Occidentale fa registrare - dal 9 al 16 febbraio - una crescita rispetto al monte totale dei contagi di appena il 2 per cento, mentre il territorio udinese raggiunge il 3,5 per cento.

IL RESOCONTO

Ieri il tasso di contagio sui tamponi in Friuli Venezia Giulia è sceso dal 5,5 al 5 per cento. Su 2.857 test (tra molecolari e antigenici) sono stati trovati 145 casi (114 da molecolare e 31 da test rapido). In provincia di Pordenone solo tre nuovi positivi, mentre in provincia di Udine sono stati trovati 106 casi. I totalmente guariti sono 60.153, i clinicamente guariti 1.889, mentre quelle in isolamento risultano essere 8.885. Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 74.108 persone con la seguente suddivisione territoriale: 14.455 a Trieste, 33.485 a Udine, 16.520 a Pordenone, 8.776 a Gorizia e 872 da fuori regione. Stabili i ricoveri, con 350 pazienti nelle Medicine e 56 (uno in meno) nelle Rianimazioni.

I DECESSI

La Protezione civile ha segnalato undici decessi nelle ultime 24 ore, cinque dei quali in provincia di Udine. Una vittima dopo tre giorni in provincia di Pordenone. A Porcia non ce l'ha fatta il 69enne Enrico Furlan. I decessi complessivamente ammontano a 2.775, con la seguente suddivisione territoriale: 627 a Trieste, 1.382 a Udine, 584 a Pordenone e 182 a Gorizia.

IL RESOCONTO

Si confermano in netto calo i contagi all'interno delle strutture residenziali per anziani del Friuli Venezia Giulia. Ieri sono stati rilevati solamente due casi in tutta la regione: si è trattato di operatori sanitari e non di ospiti. Un dato ancora migliore arriva dagli ospedali, dove nelle ultime 24 ore non sono stati rilevati casi di medici, infermieri, operatori o dipendenti contagiati dal Coronavirus.

