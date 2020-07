La provincia di Pordenone anche ieri non ha visto aumentare il numero dei contagiati. Uno dei due residenti di Casarsa ricoverati in ospedale a Udine, però, è stato trasferito nel reparto di Terapia intensiva, tornato così ad accogliere un paziente dopo oltre un mese di calma. Si tratta di uno dei contagiati all'interno del focolaio che ha interessato una famiglia di origini albanesi. Il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi, ha affermato che nelle prossime ore potrebbero esserci altri trasferimenti in Rianimazione, dal momento che altri due componenti dello stesso nucleo familiare sono in osservazione. In regione c'è il primo caso di Coronavirus importato dalla Romania, Paese considerato sì a rischio ma ancora non nella lista dei territori per i quali al ritorno in Italia è prevista la quarantena. Il tampone positivo ha riguardato ieri un cittadino residente in provincia di Udine che di recente era rientrato proprio dalla Romania. Anche gli altri due casi di giornata sono stati rilevati nell'area udinese, uno dei quali è legato al contagio di una donna macedone nei giorni scorsi. Al largo del porto di Trieste, in una nave cargo, è stato rintracciato nei giorni scorsi un altro caso, ma nessuno dei componenti dell'imbarcazione è mai sbarcato. Sono partiti i controlli. Le persone attualmente positive in Fvg sono 118, una in meno di

giovedì. Analizzando i dati complessivi dall'inizio

dell'epidemia, le persone risultate positive salgono a 3.363: 1.411 a Trieste, 1.013 a Udine, 718 a Pordenone e 221 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.900, i clinicamente guariti

sono 21 e le persone in isolamento 89.

