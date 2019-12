LA PROVA VENEZIA Porto chiuso e navi alla fonda o agli ormeggi domani e per tutta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROVAVENEZIA Porto chiuso e navi alla fonda o agli ormeggi domani e per tutta la notte fino a martedì per consentire le prove generali di sollevamento di tutte le 19 paratoie del Mose situate nella bocca di Malamocco. Sono le più grandi come massa e dimensioni, e anche per importanza, visto che per di là passano tutte le navi da carico dirette a Marghera e, un giorno, anche le crociere.NESSUNO PASSISi tratta della prova inizialmente prevista il 4 novembre , poi sospesa a causa di vibrazioni impreviste nei condotti ad alta pressione...