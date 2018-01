CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROVAVENEZIA Per uscire da Palazzo Ducale con i diamanti in tasca, i ladri hanno impiegato circa tre minuti. Ieri abbiamo provato a ripercorrere il tragitto dei due malviventi dalla Sala del Maggior Consiglio, al secondo piano del palazzo, fino all'uscita in Piazza San Marco, cronometrando l'arrivo dopo tre minuti e 24 secondi. PARTENZAI gioielli della mostra Tesori dei Moghul e dei Maharaja erano custoditi nella sala dello Scrutinio, chiusa da dopo il furto. Una sala che si collega attraverso un portone al salone del Maggior Consiglio, e...