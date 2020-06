LA PROVA

TREVISO Termoscanner, mascherina, pc e gessetti personalizzati non cedibili: domani mattina alle 8.30 parte la maturità in epoca Covid. E gli istituti trevigiani non intendo lesinare su distanziamenti e protocolli. Il plexiglass, non necessario secondo la direttiva regionale, è invece stato istallato al Duca degli Abruzzi. «Si tratta di un mero distanziamento ad uso della commissione» precisa però la dirigente Antonia Piva.

LE MISURE

Sempre al Duca gli ingressi saranno controllati con il distanziometro, gli studenti non si laveranno le mani con l'Amuchina ma con nebulizzatore e alcuni docenti, che per patologie avrebbero potuto essere esentati, hanno chiesto di poter accompagnare i propri studenti da remoto. «Abbiamo allestito un'area in caso di febbre superiore ai 37,5. Ma alla sicurezza si deve accompagnare la serenità» sottolinea la preside. Al Duca sosterranno la maturità in 300: la tabella di marcia prevede 5 studenti al giorno. «Tengo a precisare che non sarà un esame di serie b. Anzi, sarà una valorizzazione del percorso effettuato». Al Liceo Ginnasio Canova la scuola ha steso un protocollo con i sindacati. «Il candidato arriverà 15 minuti prima della convocazione e con un solo accompagnatore-spiega la dirigente Marcella Ventura- sarà accolto dal personale scolastico che igienizza le mani e controlla che abbia la mascherina e attenderà nell'area dove si farà il colloquio. L'attesa è resa necessaria perchè tra un candidato e l'altro viene disinfettata della postazione». Qui non si dovrà passare attraverso il termoscanner ma è richiesta una dichiarazione all'ingresso. «Abbiamo previsto penne e gessi ad personam-puntualizza però Ventura- per precauzione. Inoltre non si potranno usare fogli: immagini e commenti testuali avverranno tramite uno schermo». Il percorso è stato modificato in entrambe le sedi per istituire un senso unico in entrata e in uscita.

ALBERGHIERO

All'istituto per la ristorazione Dieffe di Valdobbiadene infine gli esami iniziano oggi. Docenti e personale ausiliario hanno creato delle postazioni singole con forni unici in cui i candidati, opportunamente separati, potranno preparare il proprio piatto. Tutti gli alimenti sono sigillati per maggiore sicurezza. Il piatto unico, che dovrà esaltare il made in Italy, è stato sostituito al tradizionale pranzo realizzato in brigata in occasione degli esami. I plexiglass divisori utilizzati al Duca degli Abruzzi risultano comunque un'eccezione. La regola vede tutti gli istituti trevigiani con aule ampie allestite osservando il distanziamento ma senza strutture intermedie.

I NUMERI

Al via l'esame di maturità per un esercito di 7.500 studenti trevigiani. 186 le commissioni d'esame distribuite in tutti gli istituti superiori della Marca, formate ciascuna da sei commissari d'esame ancora per la prima volta tutti docenti interni E per ciascuna un presidente di commissione assegnato. Debutta così l'esame di Stato d'emergenza. Con il ritorno per la prima volta a scuola almeno dei maturandi dopo mesi di lockdown e di didattica a distanza. Prova d'esame in presenza del candidato e della commissione d'esame in classe sì, ma con l'obbligo di garantire la distanza di due metri di sicurezza tra professori e studente. Hanno risposto presente all'appello lanciato dall'Ufficio scolastico provinciale tutti i 186 presidenti di commissione. Per gli istituti superiori della Marca non è stato necessario dover ricorrere alle nomine d'ufficio di ben 43 presidenti di che risultavano assenti fino a un mese fa: «Non è stato necessario procedere a nessuna nomina d'ufficio dei presidenti di commissione assicura la dirigente dell'Ufficio scolastico di Treviso, Barbara Sardella La scuola trevigiana ha saputo rispondere con grande senso di responsabilità. I docenti hanno immediatamente risposto a questa necessità, con grande motivazione per il proprio lavoro». A dare una mano alla complessa macchina organizzativa degli esami di Stato al tempo del Covid, la messa a punto da parte del ministero di una speciale deroga che ha allargato la possibilità di nomina a presidenti di commissione anche ai docenti di ruolo con meno di dieci anni di servizio, altrimenti esclusi: «Sono giunte tantissime messe a disposizione da parte di docenti spiega il provveditore - proprio grazie alla deroga prevista dal ministero. E si sono resi disponibili anche molti dirigenti degli istituti comprensivi». E se per qualche contrattempo dovesse essere necessario sostituire all'ultimo minuto un presidente?: «Abbiamo una lista di insegnanti che hanno dato la disponibilità e siamo nelle condizioni di poter nominare in caso di necessità», tranquillizza il provveditore.

A.V-E.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA