La prova dell'attendibilità secondo la pm: negoziante cinese ricorda i graffi in viso

VENEZIA Dopo aver ucciso Lida Taffi Pamio, Milly Lazzarini era entrata nell'affollato centro Le Barche, con il volto graffiato dalla vittima e le macchie del suo sangue sul giubbotto. Dopo essere andata in un bagno per guardarsi allo specchio, si era precipitata in un vicino negozio gestito da cinesi dove si era acquistata una giacca nuova. Particolari raccontati dalla stessa Lazzarini e riferiti ieri dal pm Alessia Tavarnesi, a riprova dell'attendibilità della donna. A quattro anni di distanza, infatti, quel racconto era stato confermato...