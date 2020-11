RICONOSCENZA

MARGHERA E' stato salvato e soccorso prontamente da due volontari della Protezione Civile dopo una caduta in bicicletta. L'incidente, che avrebbe potuto avere gravi conseguenze, è accaduto sabato scorso al mercato di Marghera ad un ciclista residente nel quartiere. Resisi conto della caduta a terra del ciclista i due volontari della Protezione Civile hanno immediatamente fermato il passaggio delle auto e soccorso il malcapitato che ha riportato solo leggere contusioni. Per la professionalità ed il gesto di altruismo dimostrato dai due volontari, il vicesindaco e assessore alla Protezione civile, Andrea Tomaello, ha inviato una nota di ringraziamento per il lavoro che in questo periodo difficile stanno compiendo a favore della città i volontari della Protezione civile del Comune. Anche il cittadino finito a terra con la sua bici, ha voluto ringraziare, con una lettera, i due volontari: «A seguito della mia caduta si legge nella missiva essi hanno bloccato il passaggio delle auto, visto che non potevo alzarmi perché contuso, hanno applicato del ghiaccio al mio braccio, e quando, rimessomi in piedi, ho avuto un mancamento per un calo di pressione, mi hanno subito preso, sostenuto, e dopo aver procurato una sedia, aiutato a sedermi. Bello è trovare ancora persone di tale preparazione, umanità e altruismo. Un abbraccio». (P. Gui)

