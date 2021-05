Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTAVENEZIA The sport must go on, cioé Lo sport deve continuare, parafrasando la canzone dei Queen. Uno slogan che la dice lunga sul motivo della manifestazione che si è svolta ieri mattina in Riva dei Sette Martiri, a Venezia, «per restituire ai ragazzi la possibilità di poter praticare lo sport e aiutare le società che lo promuovono a far fronte ad un momento così difficile». Una manifestazione, quella organizzata dal Coni e...