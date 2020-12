LA PROTESTA

VENEZIA Sull'orlo del baratro. È questa la condizione in cui versano le case di riposo. Ospiti e operatori contagiati, e pochi attualmente in servizio. Quelli che resistono sono insufficienti, stremati da orari massacranti e spaventati per la salute propria, degli anziani che assistono e delle famiglie coinvolte. I casi più gravi, come bombe epidemiche e d'intolleranza psicofisica pronte a deflagrare, si registrano negli istituti pubblici Luigi Mariutto di Mirano e Residenza Riviera del Brenta a Dolo, nonché nella struttura privata Anni Sereni di Scorzè. «Quasi tutti gli ospiti sono positivi - sostiene la Uil - ma il virus dilaga anche tra i lavoratori, dunque il personale è a dir poco carente». A segnalare l'emergenza un presidio sindacale (una cinquantina di persone) organizzato ieri mattina a Marghera, davanti alla sede della Protezione civile, luogo delle dirette streaming del presidente Zaia. Lavoratori delle case di riposo: Colpiti dal Covid, ora non affondateci voi. Recita così lo striscione di Cgil, Cisl e Uil, compatti nel chiedere risposte immediate (come l'assunzione di neo-laureati in attesa di concorso) al problema di organici che nel Veneziano si riassume in 2 mila infermieri e 800 operatori socio-sanitari in meno rispetto alla quota necessaria a soddisfare l'esigenza, specie durante una pandemia. «La situazione è fuori controllo - commenta Franca Vanto, segretaria regionale Cgil Fp - serve un piano straordinario, ma non a breve, da domani, senza più alibi. Non è vero che gli operatori rifiutano gli incarichi per timore del virus, dipende da che contratto si propone. Zaia deve occuparsi immediatamente di gente che sta morendo, di famiglie disperate e di lavoratori con orari ingestibili». E poi le misure di prevenzione. «I tamponi rapidi possono fare danni - prosegue - producono spesso dei falsi negativi: esigiamo il test molecolare e zone Covid free che, se non presenti in struttura, devono essere trovate altrove, per allontanare i contagiati dai pochi ancora sani». Marj Pallaro, segretaria generale Cisl Fp, parla di «intensità lavorativa non più sostenibile. Siamo qui per esprimere vicinanza al settore socio-sanitario, chiedendo assunzioni, sicurezza e contratti adeguati, perché la mancanza di oss e infermieri è anche una criticità generale, dobbiamo pensare al futuro con una programmazione a lungo termine ma con risposte oggi». Risposte che forse potevano iniziare ad arrivare dal tavolo promesso ieri dall'assessore regionale alla Sanità e Servizi sociali, Manuela Lanzarin, se solo questo si fosse svolto. Tuttavia, al termie del presidio, una delegazione è stata ricevuta da Lanzarin in compagnia del dottor Roberto Rigoli, ideatore del tampone fai da te, che ha difeso il test rapido a discapito del molecolare il cui esito tardivo rischia di fare peggio, sostenendo che le strutture non reggerebbero l'esecuzione di entrambi. «Apprezziamo l'impegno dell'assessore ma ne avevamo già discusso, e quindi oggi servivano risposte - commenta insoddisfatta la Cgil - ci aspettiamo di trovarle presto, al nuovo tavolo promesso». Per il coordinatore regionale Uil Fpl Mario Ragno il dramma è duplice, tra sanità e case di riposo, con quest'ultime come assoluta priorità. «La quota sanitaria non può rimanere la stessa di prima - dice Ragno - siamo nel bel mezzo di una catastrofe, parliamo di ospiti anziani con patologie, le strutture non hanno risorse per aumentare il personale, le Ulss devono farsi carico della spesa per l'assunzione di nuovi lavoratori da inviare subito, garantendo una prevenzione da prima linea. Se davvero la variante inglese è più contagiosa del 70% - aggiunge - dove andremo a finire? Non possiamo permetterci - conclude - di lasciar andare i nostri nonni, perché sono storia, memoria, e noi tutti siamo debitori nei confronti di chi ci ha donato libertà e società civile».

