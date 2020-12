LA PROTESTA

VENEZIA Si fa sentire la rabbia di guide e accompagnatori turistici veneziani non comparsi nella lista dei beneficiari dei ristori. Faranno ricorso. Il fondo del Ministero ammonta a a 45 milioni. Il bando è stato chiuso il 3 dicembre e l'11 dello stesso mese la Direzione Generale Turismo ha definito l'avviso per l'erogazione dei fondi, con la partecipazione di Invitalia che ha collaborato per la piattaforma informatica. Nel decreto di concessione ristoro pubblicato la settimana scorsa risultano 6090 beneficiari. L'erogazione prevista è di 7.389,16 euro, che sarà suddivisa in due tranche: la prima di 3.284,07 arriverà sui conti correnti dei beneficiari entro fine anno, mentre la seconda di 4.105,09 è prevista entro il mese di gennaio. Il contributo a fondo perduto è destinato alle guide turistiche e accompagnatori titolari di partita Iva associata al codice Ateco della professione, come attività prevalente in data anteriore al 23 febbraio 2020. Al fine di essere ammessi al contributo si doveva essere in possesso di alcuni requisiti: avere il domicilio fiscale in Italia; essere titolari di partita Iva relativa a una delle attività identificate dai codici; essere in regola con l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, con la normativa antimafia e con gli adempimenti in materia assicurativa, fiscale e contributiva; in possesso del patentino di abilitazione allo svolgimento della professione. Le problematiche riscontrate sono diverse, soprattutto di natura informatica. A.M., guida turistica a Venezia, ha inviato la domanda in piattaforma, e le è stata spedita una ricevuta di protocollo. Non vedendo il suo nominativo tra i beneficiari, si è rivolta ad alcune associazioni di categoria. «Invitalia - racconta A.M. - e Mibact mi hanno risposto che potrebbe essersi trattato di un'anomalia del sistema». Ma i casi sono diversi. Ci sono guide e accompagnatori veneziani arrabbiati con i propri commercialisti perché molte domande non avevano il codice Ateco corretto. «Chiedendo chiarimenti al Mibact - spiega A.M. - ci è stato detto che era necessario inserire il codice relativo all'anagrafe tributaria, presente sul cassetto fiscale, non quello della dichiarazione dei redditi». La stessa cosa è successa anche a diverse agenzie di viaggio, i cui codici Ateco non corrispondono a quelli inseriti in nessun decreto.

Filomena Spolaor

© RIPRODUZIONE RISERVATA

