VENEZIA «Le grandi industrie e le piccole e medie imprese devono avere gli stessi diritti. La strategia delle vaccinazioni non deve discriminare i lavoratori». Siro Martin, presidente della Confartigianato di Venezia, interpreta con queste parole il malcontento degli associati per la scelta dell'Ulss 3 Serenissima, illustrata dal dg Edgardo Contato domenica scorsa al padiglione 103 della Marittima, di allargare la campagna di profilassi anti Covid in prima battuta ai dipendenti di Fincantieri e di altre grandi industrie. Il rischio, secondo Martin, è di «trasformare in un conflitto quello che è il diritto al vaccino. Tutti i lavoratori sono uguali e tutti devono essere vaccinati assolutamente con la stessa priorità, non per comparti, dividendo industrie e poi tutti gli altri». Il presidente ricorda che sono 18mila le Pmi artigiane presenti sul territorio metropolitano, per 46mila occupati che non vogliono sentirsi di serie B.

«Per primi abbiamo chiesto che, dopo le categorie degli operatori sanitari e scolastici, venissero vaccinati tutti i lavoratori. Invece ci dicono che la campagna vaccinale sarà a settori: prima la grande industria e dopo il resto del mondo lavorativo», sottolinea. Confartigianato, al pari di Confindustria, è pronta a mettere a disposizione le sue sedi per la somministrazione delle dosi. «Il comparto artigiano rappresenta la stragrande maggioranza del nostro tessuto economico produttivo - riprende Martin -. L'intenzione annunciata, per ora, di procedere alla vaccinazione solo dei lavoratori delle grandi industrie ha scatenato un malcontento pesantissimo». E se la pandemia ha colpito tutti allo stesso modo, per il numero uno di Confartigianato il conto più salato lo stanno pagando le categorie artigiane. «Dai ristori che non arrivano, alle chiusure che stanno annientando interi settori produttivi delle micro, piccole e medie imprese, fino alle decisioni sbagliate o fuori tempo prese dal governo precedente, ad essere sempre sulla linea del fuoco ci sono i piccoli lavoratori commenta . Davanti al rischio di questo ennesimo declassamento, ci sono delusione e rabbia. Ci chiedono di resistere e stringere i denti, ma poi veniamo messi in seconda fila. Di queste decisioni, dettate anche da un'agenda politica che gestisce la sanità, non si potrà un giorno non tenerne conto».

Intanto arriva la replica del dg Contato. «Nessuna intenzione di penalizzare i lavoratori. Seguiamo le indicazioni del piano vaccinale nazionale - conferma - Anche noi riteniamo che la piccola media impresa, l'artigianato, Confesercenti e i settori tutti debbano essere posti al centro dell'attenzione del piano vaccinale. Un piano vaccinale che veda la ripartenza di tutta la nazione».

