VENEZIA La chiusura per quattro giorni del pontile della Palanca è dettata da problemi urgenti di manutenzione. A spiegarlo è l'azienda, che non si vuole assumere il rischio di andare oltre con i tempi perché il gruppo pali potrebbe cedere, magari durante le ferie. Il primo momento possibile per intervenire era tra il 20-24 dicembre, altrimenti, con le festività, i rischi avrebbero potuto portare oltre. E poi c'è il tema della disposizione di servizio trapelata lunedì. Un avviso non accompagnato da un comunicato alla clientela perché si attendeva il sopralluogo. La verifica si è tenuta ieri mattina e il risultato è stata una navetta che colleghi Sacca Fisola-Molino Stucky-Redentore ogni venti minuti. Un modo per avvicinare i residenti all'area della Palanca, ma lasciandoli comunque in balia di un ponte non accessibile dal lato ovest, mentre dal Redentore i ponti rimangono due. I residenti non ci stanno, chiedendo un pontile provvisorio, che però secondo Actv non è fattibile per problemi burocratici e di permessi. Inoltre, c'è il discorso manutenzione, perché il pontile della Palanca è da pochi anni stato restaurato, quindi nell'isola trapela un sentimento di malessere proprio per questo motivo. Ma anche su questo punto Actv fa sapere che la scelta è di intervenire con pali di ferro da 23 metri, anziché di legno. Questo perché in un canale molto ampio, con un moto ondoso considerevole, l'esposizione all'erosione è elevata. Non ci sta Gigi Giordani, presidente del circolo Nardi e membro del direttivo nazionale del Psi: «Stanno proponendo follie senza sapere cosa significa vivere isolati. Devono capire che la gente deve poter raggiungere le poste, i supermercati, e questo non si può fare in questo modo. L'unica soluzione è il provvisorio e dire che non si può fare per tempi tecnici è solo una bugia. I lavoratori della squadra attrezzi dell'Actv sono in grado di farlo in tre giorni, basta che abbiano l'ok dai vertici. È evidente che si tratta solo di una questione di volontà e di economia». Per Giordani quindi il problema potrebbe essere di natura economica, troppo il prezzo di un provvisorio per quattro giorni: «La logica dell'Actv è che le vite dei residenti sono sacrificabili per cinque giorni. Non hanno ancora capito che sono loro al servizio della città, e che il Dio denaro non può esser messo davanti a tutto. Se hanno bisogno dei permessi, io, che ho 85 anni, mi metto a disposizione per fare il galoppino tra Porto e Sovrintendenza. Che diano l'ok, che tirino fuori i soldi e poi vediamo se il provvisorio non si può fare. Sono tutte persone che vivono fuori Venezia, non sanno cosa vuol dire vivere qui o in un'isola»., Giordani conclude: «La Giudecca ha bambini piccoli che necessitano di nonni che li vadano ad accudire mentre le famiglie lavorano. Ha anziani in carrozzina con i figli che vengono dalla terraferma per aiutarli e far loro le spese. E loro parlano di navette inutili».

Tomaso Borzomì

