LA PROTESTA

VENEZIA I lavoratori della cultura veneziana (Musei, Fenice, Cinema), quelli precari, a intermittenza o assunti da cooperative sociali, sono a tutti gli effetti vittime della pandemia da Covid-19. Alcuni di loro sono senza stipendio da tre mesi, altri hanno ricevuto per un mese in busta paga 50-70 euro lordi, altri ancora non sanno più a che santo votarsi. Tutto questo perché, nonostante le promesse che arrivano da Roma, cassa integrazione e Fis qui non sono arrivati, se non in minima parte. Così, ieri mattina, una delegazione del sindacato autonomo Usb ha manifestato davanti alla Regione e ha strappato un colloquio con alcuni dirigenti del settore lavoro e crisi sociale.

Si parla di centinaia di lavoratori, tra le Fondazioni Musei civici, Fenice e Circuito cinema del Comune. Anche se l'interlocutore principale sarebbe il Comune, la manifestazione è cominciata alla Regione dove è stato chiesto di aprire un tavolo, visto che almeno fino alla primavera del prossimo anno sembra che non si prospettino aperture complete.

«Per chi ha un lavoro intermittente o anche tempo pieno - hanno spiegato - la situazione è preoccupante perché rischiamo di non vedersi rinnovati i contratti. Nostra intenzione è ora coinvolgere la città con una manifestazione sociale».

Tra le persone ricevute in Regione c'era Gino Bortolozzo, dell' esecutivo Usb lavoro privato del Veneto.

«Denunciamo il degrado materiale delle condizioni dei lavoratori - ha spiegato - nella nostra protesta non c'è nulla di ideologico, si parla solo di vivere. Secondo i nostri calcoli, in Veneto ci sono circa 70mila intermittenti nel mondo dello spettacolo, di cui una buona parte a Venezia. Tutta gente in questo momento senza diritti. Alla Fenice, ad esempio, un centinaio di queste persone nonostante lavori anche da più di 10 anni ha visto in busta paga 30 euro. E le cose non vanno meglio tra le cooperative di cui si servono i Musei civici o Circuito cinema. Le cooperative sociali - conclude - ci dicono che non hanno soldi da anticipare, ma voi capite che con stipendi da 800 euro al mese non si può tenere botta a lungo a reddito zero. Qui è la disperazione e chiediamo alla Regione m,a soprattutto al Comune e agli enti culturali un' assunzione di responsabilità per le condizioni materiali dei lavoratori».

La prossima settimana, nuova assemblea per decidere le iniziative.

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

