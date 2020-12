LA PROTESTA

VENEZIA Erano un centinaio, in rappresentanza dei lavoratori del porto turistico circa 1700 i dipendenti diretti e 4mila quelli che ruotano attorno a questo mondo da tempo in sofferenza. Una categoria che nella mattinata di ieri è riuscita anche a strappare un incontro al governatore Zaia, dal quale è arrivata la massima solidarietà. Promettendo di presentarsi al Comitatone di lunedì prossimo con il progetto del 2017 che prevedeva, per una viabilità alternativa all'attuale, di portare le grandi navi lungo il canale dei Petroli. Con arrivo nella prima zona industriale di Marghera. Portabagagli, piloti, rimorchiatori, guardie giurate, steward, hostess e tanti altri. Tutti concordi nel puntare il dito contro un governo centrale che continua a non esprimersi su un tema caldo che si trascina ormai dal decreto Clini-Passera. Ieri il comitato Venezia Lavora, apartitico e con più di 500 iscritti, ha manifestato a piazzale Roma nel rispetto delle norme anti Covid, portando all'attenzione le proprie istanze alla luce di una condizione ormai insostenibile. E ribadendo che se da un lato non compete al comitato scegliere il progetto più convincente, è pur vero che ai suoi componenti la visione tecnica del problema non manca. Tanto da proporsi di fornire le proprie competenze anche alla politica, attraverso un dialogo aperto e condiviso che conduca ad una soluzione compatibile con lavoro e tutela della città.

LE SOLUZIONI

Le soluzioni non mancano, l'importante è attuarle, qualunque esse siano. Questa la posizione di Venezia Lavora che delinea alcune caratteristiche che il futuro terminal i cui finanziamenti potrebbero giungere dal Recovery Plan dovrebbe avere. Tra queste, banchine in cui possano ormeggiare navi di ultima generazione (con una capacità di 4-5mila passeggeri) e un livello ottimale di servizi logistici e collegamenti con il sistema infrastrutturale terrestre. «In vista del prossimo Comitatone le parole del presidente, Vladimiro Tommasini chiediamo risposte definitive. Non possiamo più aspettare. La situazione dei lavoratori del comparto crocieristico? Il 50% di loro non ha neanche diritto alla cassa integrazione, in quanto stagionali. Nel suo asset economico, la crocieristica è fondamentale per Venezia: ogni passeggero porta una spesa pro capite di 146 euro». E ha continuato: «Dal 2013 abbiamo perso non solo il primato di Porto del Mediterraneo, ma anche quello fra i primi sei nel mondo. Eppure il nostro terminal rimane un gioiello». Un commento è arrivato anche alla luce della nuova nomina di Cinzia Zincone a commissario straordinario del Porto. «Certo, speravamo di avere un presidente. Ma siamo comunque pronti, se interpellati, a collaborare». «Nessuno ha capito quanto importante fosse la crocieristica per Venezia finché non è sparita», ha detto l'assessore al Lavoro e al Turismo, Simone Venturini, presente alla manifestazione insieme al vicesindaco Tomaello e alla consigliera Onisto. «A Roma è ormai da anni che sul Porto non vogliono prendere una decisione, lasciando il problema in un cassetto. È una politica pessima, di scarsa lungimiranza», ha dichiarato, sottolineando l'importanza di attuare quanto deciso dal Comitatone di tre anni fa. Lo scavo cioè del canale Vittorio Emanuele e dei Petroli, destinando a Marghera le navi più grandi mentre le medio-piccole alla Marittima. «Lo scenario dell'off-shore? Andrà valutato. Ma la priorità oggi è quella di mantenere in vita il Porto».

MALUMORE

Forte il malumore tra i manifestanti per una situazione sempre più logorante. «Sono in disoccupazione da febbraio, il commento di Davide Zambenedetti, portabagagli da due anni con famiglia da mantenere e affitto da pagare. Prospettive non ce ne sono». Accanto a lui, il collega Enrico Ansevini, padre di due figli: «Non lavoro da inizio lockdown, dopo il quale ho ricevuto poco più di 2mila euro soltanto. A far rabbia è la volontà di non voler risolvere il problema». «Sono fermo da marzo, in cassa integrazione, percependo il 50% in meno del mio stipendio. Che prendessero delle decisioni», ha detto Stefano Scarpa, terminalista. A cui si è aggiunta la voce di Rebecca Paganin, dipendente Vtp: «Vorremmo capire cosa ne sarà di noi a fine pandemia».

E oggi si terrà lo sciopero, indetto dalla Filt Cgil, della Nuova Compagnia dei lavoratori portuali e degli interinali per l'intero turno lavorativo. In ottemperanza alle norme anti covid non si prevede alcun presidio. «Con lo sciopero - si legge in una nota - si intende sensibilizzare le istituzioni e la comunità portuale rispetto i noti problemi esistenti del porto di Venezia e che se non risolti pregiudicano le sue prospettive con pesanti ricadute sui lavoratori».

Marta Gasparon

