LA PROTESTA

VENEZIA Erano in circa 200, riuniti ieri in campo San Bortolomio stringendo fra le mani striscioni di protesta che sono stati appesi anche sul ponte di Rialto. Musei per la città, non città museo citava uno di questi, a dimostrazione di come per Venezia si solleciti un cambio di rotta nella gestione dei luoghi di cultura da parte di amministrazione comunale e Fondazione Musei Civici. Tra i promotori e gli organizzatori della mobilitazione, Mi riconosci? Sono un professionista dei Beni culturali, con il sostegno di Sale Docks. Realtà a cui se ne sono aggiunte tante altre, firmatarie dell'iniziativa, tra le quali Art Workers Italia, Tutta la Città insieme, Gruppo 25 aprile, Cub, Adl Cobas e maestranze venete appartenenti al mondo dello spettacolo.

LE RICHIESTE

Tutti concordi fra loro anche cittadini comuni nel volere l'immediata riapertura in sicurezza dei Musei civici, nonché l'avvio di tavoli per discutere il futuro di questi e della Fondazione stessa, richiedendone le dimissioni dell'intera dirigenza. Oltre una riforma strutturale dell'intero sistema culturale veneziano, superando la logica dell'asservimento al turismo. «La scelta del Comune e di Muve di non riaprire i musei finché non saranno tornati i turisti ci appare scellerata», dice Marco Baravalle, di Sale Docks, che richiede il rispetto dei diritti dei lavoratori del mondo della cultura da orientare a misura di residente anche attraverso un reddito base garantito almeno fino alla fine del 2022. Ad Alice Battistella, di Mi Riconosci?, la preannunciata riapertura del 27 marzo appare «oggi, con l'arrivo di una terza ondata, una scelta propagandistica. Proprio come quella avvenuta in città nel periodo di Carnevale». Tra i presenti, anche alcuni lavoratori dei Musei civici nell'ambito della guardiania. «Non sappiamo quando riprenderemo il nostro lavoro dice una di loro Siamo in cassa integrazione ma la maggior parte di noi, essendo part-time, riceve solo elemosina. Nel mio caso anche 200-120 euro al mese. Si può vivere così»? Alcuni hanno lamentato il «totale abbandono» in cui sono stati lasciati da parte delle cooperative. «La maggioranza di noi ha contratti a chiamata e ora, dopo decenni, è in disoccupazione», sottolinea un'altra lavoratrice. Giampietro Antonini, responsabile Cub di Mestre, ha lanciato invece l'idea di trasferire patrimoni importanti, quali quelli conservati presso la residenza dell'Ire della Giudecca, in luoghi fruibili ai veneziani. Da semplice cittadina, amante dei musei, a dare sostegno c'era anche Alessandra Rose. «Venezia è cultura, non solo turismo come purtroppo viene considerata da quest'amministrazione. Una città come questa non può avere i musei chiusi».

VOLONTÀ NEGATA

«Mi colpisce l'incoerenza di un'amministrazione commenta il consigliere Giuseppe Saccà (Pd) che auspica la riapertura dei teatri ma mantiene chiusi i musei. Martedì ci sarà una commissione in risposta ad una nostra interrogazione». Francesca Ranieri era a San Bartolomio nella doppia veste di rappresentante del Gruppo 25 Aprile e di guida turistica. «Il Correr è nato grazie alla donazione del nobile veneziano Teodoro, che nel suo testamento aveva voluto donare la sua collezione a Venezia e ai suoi cittadini affinché potessero imparare la loro storia. Da lì è nato il nucleo dei Musei civici. Tenendoli chiusi si viene meno al suo volere», dichiara, puntando il dito contro il rincaro del costo del biglietto del solo Ducale. «Bisogna trovare utenti e forme di visite nuovi», è la proposta arrivata dal consigliere Giovanni Andrea Martini (Tutta la Città insieme). Auspicando anche un nuovo rapporto con le scuole e una progettualità diversa che comprenda il tema delle visite virtuali.

Marta Gasparon

