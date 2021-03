Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTAVENEZIA A Venezia, come in altre 28 piazze italiane, gli imprenditori del wedding organizzano per domani, venerdì, dalle 10 alle 12, in campo Santo Stefano una manifestazione per chiedere una data di partenza certa e lanciare un messaggio forte: I matrimoni si possono fare ed organizzare in sicurezza. Si chiama Insieme per il Wedding l'iniziativa promossa dall'imprenditrice Stefania Vismara che in centro storico ha il suo braccio...