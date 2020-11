LA PROTESTA

UDINE Striscioni e bandiere per chiedere assunzioni e lavoro in sicurezza. Sotto lo slogan Pubblico per il pubblico: Lavoratori uniti per dare cure e servizi ai cittadini, l'ingresso del Santa Maria della Misericordia ha visto ieri la partecipazione di diverse sigle sindacali, Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Pa, e non solo, riunite per un sit-in in segno di solidarietà verso il personale sanitario che sta affrontando in prima linea la pandemia, rivendicando il diritto a lavorare in sicurezza, il rinnovo dei contratti e nuove assunzioni. Liniziativa segue lo stato di agitazione già proclamato dalle categorie nelle scorse settimane. Assumiamo chiedono i sindacati. Ma c'è personale da assumere?

I SINDACATI

«Uno dei compiti della Regione è la programmazione ha premesso Orietta Olivo, segretaria generale della Funzione pubblica Cgil del Fvg sapevamo che sarebbe arrivata la seconda ondata. Faccio un esempio: si fa il concorso per gli infermieri adesso, si poteva farlo prima. E ancora, il concorso per le assistenti sanitarie, elemento fulcro nel tracciamento e ne ce sono pochissime perché il Fvg non istituisce i corsi da anni, è stato bandito il 4 agosto e solo ora ci sono le prove. Siccome sappiamo che si tratta di figure centrali dice e abbiamo avuto 73 domande per quel concorso. Se non si fa subito, c'è il rischio che alle prove se ne presenti la metà, perché l'altro 50% avrà già trovato lavoro». C'è, poi, un altro nervo scoperto. Pur non potendo prevedere l'arrivo di una pandemia, il 2020, secondo Olivo, è comunque iniziato con 400 unità in meno nel Sistema sanitario regionale. «Quindi siamo già partiti uno scalino sotto. Se avessimo affrontato l'epidemia con 400 persone in più, la situazione sarebbe diversa. Questa scelta sottende a una volontà di non investire nel sistema sanitario pubblico». Il taglio al personale, che tocca tutto lo Stivale, risale a una decina d'anni fa, ma la segretaria punta il dito in particolare contro l'attuale giunta regionale, i meno 400 del 2019 sono sotto la giunta Fedriga sostiene e ognuno ha la sua parte di responsabilità, questo trend si poteva invertire e si poteva farlo prima, in un anno covid free». Oggi si cerca di tamponare l'emergenza e anche a livello nazionale si chiede, almeno, la futura stabilizzazione degli attuali contratti co.co.co. Una formula che poco piace ai sindacati, ma visto il momento, nessuna polemica sulla forma contrattuale, solo la richiesta che un domani a questi lavoratori questa esperienza venga riconosciuta per la stabilizzazione, alla stregua dei contratti a tempo determinato. «Hanno fatto uno sforzo per aiutare il sistema a resistere, è giusto gli venga riconosciuto». A livello locale c'è invece forte preoccupazione per la tenuta degli ospedali quanto ai ricoveri. «Il problema non riguarda le terapie intensive, ma gli altri reparti e questo costringe ad aprire ulteriori strutture in urgenza, ma bisogna dare un minimo di tranquillità ai lavoratori che provengono da altre strutture, con latri protocolli. Nessuna critica, solo la richiesta di farli lavorare con un minimo di tranquillità che poi dà più sicurezza ai pazienti, uniformando i protocolli a monte». Non un sit-in, ma un vero sciopero, invece, per i lavoratori degli appalti, dalle pulizie alle mense, «che sono senza contratto da sette anni e sono considerati invisibili aggiunge Olivo niente è stato fatto, eppure anche loro hanno rischiato, seppure in maniera diversa, ma lo hanno fatto, ma non gli è mai stato riconosciuto alcun bonus Covid, né a loro, né ai lavoratori interinali».

GLI STRISCIONI

Dritti al punto gli slogan che ha fatto scrivere sugli striscioni il segretario Rsu dell'AsuFc Massimo Vidotto: «Pensavamo fosse chiaro che per non fermare l'economia e curare tutti si doveva potrnziare con personale la sanità pubblica e piani stabiliti 5 mesi fa». Un altro striscione invece ricordava le indennità per malattie infettive (da 30 anni 5 euro al giorno per chi «lavora bardato») e per le terapie intensive (4 euro al giorno).

Lisa Zancaner

