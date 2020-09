LA PROTESTA

UDINE Decine di bandiere, striscioni e due parole ben scandite: Contratto e Vergogna. Circa 150 camici banchi della sanità privata hanno manifestato ieri davanti alla Prefettura a Udine per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale di categoria. Stessa partecipazione anche ai presidi - organizzati da Fp-Cgil, Cisl-Fp e Fpl-Uil - di Trieste e Pordenone e un'adesione allo sciopero che ha toccato il 70-80% degli addetti, con punte del 95% alla Nostra Famiglia di Pasian di Prato. A gran voce hanno rivendicato la firma di un contratto che è al palo da 14 anni e sempre a gran voce hanno detto vergogna. Nessun momento di tensione durante il presidio, ma traspariva evidente l'esasperazione dei lavoratori.

SITUAZIONE INSOSTENIBILE

I lavoratori della sanità privata hanno incrociato le braccia per un accordo ulteriormente slittato dopo il clamoroso dietrofront delle associazioni datoriali del settore successivo alla firma della pre intesa dello scorso giugno, a cui si era arrivati a seguito di tre anni di trattativa. La vertenza, che coinvolge in regione circa duemila dipendenti del settore, sembrava giunta a una positiva conclusione lo scorso 10 giugno, appunto, con la firma della pre intesa tra i sindacati di categoria (Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fpl-Uil) e le due associazioni datoriali della sanità privata, Aris (Associazione religiosa istituti socio-sanitari) e Aiop (Associazione italiana ospedalità privata), cui aderiscono anche le principali realtà attive in Friuli Venezia Giulia.

Ma Aris e Aiop hanno poi rigettato l'accordo. Un dietrofront dietro al quale, per i sindacati, «c'è esclusivamente la non volontà della nostra controparte di mantenere gli impegni sottoscritti a giugno. Uno schiaffo a chi ha continuato a lavorare, senza gratificazioni, incentivi o premi, per far fronte a un'emergenza di una gravità senza precedenti. Al momento di sottoscrivere il contratto in maniera definitiva ha precisato Orietta Olivo, segretaria generale della Funzione pubblica Cgil del Fvg - hanno tirato i remi in barca per non tirar fuori i soldi. E' questa l'unica motivazione».

I SINDACATI

Sulla vicenda hanno sollecitato già due volte l'intervento della Regione, con tanto di appello al presidente Massimiliano Fedriga e all'assessore alla salute Riccardo Riccardi, e giudicano inaccettabile che «non si trovino le soluzioni per riconoscere il giusto valore ai lavoratori che giornalmente contribuiscono alla crescita della sanità privata e al suo ruolo di supporto al servizio pubblico». Il nocciolo della questione, dunque, sembrano essere 130 euro lordi: «Era buon contratto che equipara la sanità privata a quella pubblica aggiunge Olivo e lo snodo di base è: stesso lavoro e stessi diritti. Con questo contratto avremmo fatto un grande passo avanti».

LO SCIOPERO

«La grande partecipazione a questa astensione è un messaggio chiaro alle aziende della sanità privata: i lavoratori sono stufi e non intendono aspettare oltre né accettare altre beffe da parte di Aris e Aiop, che sono giunte al punto di rimangiarsi gli accordi già presi ha sostenuto Olivo questa è una dimostrazione che i lavoratori non ce la fanno più perché, a questo punto, si sentono davvero presi in giro. 14 senza contratto è un'eternità. Adesso siamo stufi, minacciamo lo sciopero da un anno e abbiamo aspettato proprio perché sembrava che la trattativa andasse avanti», anche perché, alla base della preintesa di giugno «c'erano garanzie istituzionali confermate sia dal livello nazionale, il ministero della Salute, che dalla conferenza delle Regioni, confermando di fatto l'assenza di fattori ostativi alla sottoscrizione e alla sostenibilità del rinnovo contrattuale».

Ora i lavoratori, dopo la massiccia adesione allo sciopero, auspicano una firma del contratto in tempi brevi, tanto più dopo un periodo difficile che ha visto impegnata tutta la sanità, compresa quella privata nell'affrontare l'emergenza. Se la firma attesa non dovesse arrivare, la mobilitazione proseguirà e i sindacati non escludono di ricorrere alle vie legali. «Siamo convinti che la lotta, se fatta per la giustizia sociale, prima o poi paga».

Lisa Zancaner

