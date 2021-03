SCUOLA

MESTRE «Per i nostri figli. Per noi genitori. Per gli insegnanti». Alla protesta contro la chiusura delle scuole si unisce anche l'Istituto Berna di Mestre che conta 310 studenti tra elementari e medie (senza nessun contagio), con un gruppo di mamme e di papà decisi ad alzare la voce per provare a difendere i diritti di tutte le persone coinvolte. «Mia figlia frequenta la prima media e fortunatamente non ha perso un solo giorno di lezione - dice mamma Elena -. Ci sono troppe contraddizioni nella gestione di questa pandemia, e non è giusto che ne paghino le spese i ragazzi. Deve esserci la possibilità di decidere le chiusure in base ai contagi - propone -, intanto ora la speranza di tutti è quella di riaprire al più presto».

Lo stesso auspicio lo esprime Agnese, mamma di Costanza, anche lei al primo anno delle medie. «Appartengo ad un gruppo di genitori nato per caso - racconta - perché siamo molto uniti qui al Berna, come una grande famiglia. Abbiamo deciso di aderire alla campagna di protesta delle magliette annodate che recitano Giù le mani dalla scuola e La scuola è un diritto». Non solo. Il gruppo intende partecipare alla manifestazione in programma per sabato mattina alle 11.30 davanti alla stazione Santa Lucia a Venezia. «Devono ascoltarci - prosegue Agnese - i nostri bambini stanno rinunciando alla socialità e al diritto allo studio. Non vogliamo in alcun modo interferire sulle scelte del Governo e del Ministero su questioni così importanti quali la salute, però chiediamo di essere presi in considerazione come avviene per le altre categorie, perché noi fino adesso abbiamo potuto solo prendere atto di ogni restrizione che ci riguarda».

I genitori ricordano poi per l'ennesima volta quanto i locali scolastici siano sicuri, avendo rispettato tutte misure di prevenzione. Per Agnese «è una battaglia in difesa non solo dei figli, che continuano a ripetere Mamma, ho paura di non rientrare più anche quest'anno, ma pure per gli insegnanti costretti ad affrontare le immense difficoltà della didattica a distanza. Tenere l'attenzione di tutta una classe da casa - ricorda la madre - soprattutto se la cosa continua per lungo tempo, è un lavoro estremamente complesso e snervante».

E poi loro, naturalmente, le mamme e i papà, queste persone che dovrebbero avere il dono dell'ubiquità per gestire la vita professionale e quella famigliare in un momento come questo. «Siamo condannati a riorganizzare nuovamente la nostra esistenza lavorativa - ricorda la signora -, ma non per tutti è possibile; i nonni, per esempio, possono dare una mano, ma allo stesso tempo dobbiamo preservarli, altrimenti facciamo peggio, cadendo nel paradosso che per evitare il contagio a scuola lo portiamo in braccio alla fragilità degli anziani. E lo stesso vale per eventuali baby sitter, anche loro a rischio infezione».

