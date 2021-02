LA PROTESTA

SAN DONÀ DI PIAVE «Siamo fantasmi e ad oggi non siamo stati inseriti nell'elenco di chi a breve si debba vaccinare». Cresce il malumore tra i farmacisti dell'Ulss 4 per il mancato avvio del piano di vaccinazione anche per loro, nonostante l'iniziale indicazione che sembrava fosse stata data dalla Regione. «Non solo non siamo stati ancora vaccinati, ma non sappiamo ancora nulla di quando potrà essere fatto. Nonostante nell'Ulss 3 siano già partiti». A parlare è Maria Zago, farmacista di San Donà di Piave, consigliera della Farmacieunite, organismo di categoria partito dal Veneto non aderente a Federfarma. Malumore e rabbia per un piano vaccinale che ancora non coinvolge questa categoria.

IN PRIMA LINEA

«Eppure continua la dottoressa Zago le farmacie sono tra i pochissimi esercizi pubblici che sono stati e devono rimanere sempre aperti: non c'è lockdown, colorazione di regione o malattia che valga; i farmacisti sono a contatto quotidiano con oltre tre milioni di cittadini e non esiste, ovviamente, lo smart working. I farmacisti effettuano servizio al banco e consegne a domicilio ai malati Covid-19 che non possono uscire di casa. Non si tratta di avere precedenza su altri sottolinea ma ci sono percentuali che motivano a qualche ragionevole sospetto: troppi vaccini effettuati a persone che non hanno motivo ad una priorità, che probabilmente fanno smart working o non incontrano quotidianamente cittadini potenzialmente infetti. Raccogliamo tutti i giorni testimonianze di colleghi che non sanno quando saranno vaccinati, chiedono una data ma con risposte evasive». E, per quanto riguarda il territorio dell'Ulss 4, la situazione sembra paradossale. «Abbiamo i colleghi della vicina Ulss 3 che sono già stati vaccinati, mentre qua non ci hanno neppure detto quando si comincerà». Nel territorio del Veneto Orientale operano, tra farmacisti e collaboratori, circa 300 persone. «E l'adesione al piano vaccinale riteniamo possa essere molto elevata. Eravamo spaventati, all'inizio, al dovere lavorare con i pazienti Covid-19 e, quindi, sollevati quando ci hanno detto che rientravamo nelle categorie da vaccinare. Ora la rabbia è tanta». Da parte sua, l'Ulss 4, dopo avere precisato che anche all'Ulss 3 le vaccinazioni si sono fermate, ha fatto sapere che appena il piano regionale inserirà anche i farmacisti, partirà anche in questo territorio la vaccinazione per questa categoria.

Fabrizio Cibin

