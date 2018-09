CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAROMA Alla vigilia della revoca della sua scorta disposta dall'Ucis (Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale), il colonnello dei Carabinieri Sergio De Caprio, meglio noto come Capitano Ultimo, protesta con una serie di tweet. E trova sostegno anche in Parlamento con la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e la deputata di Forza Italia Jole Santelli che chiedono al ministro dell'Interno Matteo Salvini di intervenire.LA PROTEZIONEDe Caprio - che ha al suo attivo, tra l'altro, l'arresto di Totò Riina - ha...