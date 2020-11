LA PROTESTA

PORTOGRUARO Rabbia e rassegnazione alla manifestazione di protesta che si è svolta ieri sera in Piazza della Repubblica per iniziativa dei commercianti di Portogruaro. «Costringendoci a chiudere alle 18 - ha detto Valentina Michielini del Dersut Caffè - veniamo additati come se fossimo i posti di maggior contagio. Non capiamo davvero perché alle 12 possiamo avere 50 persone e alla sera non possiamo fare altrettanto. Vediamo trasporti pubblici strapieni mentre i nostri locali devono contenere poche persone. Il mio affitto e le mie bollette, il costo delle merci restano però al 100 per cento. Ora ci aspettiamo un nuovo lockdown. Noi siamo anche disponibili a chiudere ma il Governo deve darci modo di stare in piedi, di riuscire a riaprire le porte senza indebitarci. Se la classe delle partite Iva morirà i problemi si riverseranno su tutti».

A portare la loro testimonianza anche una studentessa e una rappresentante del mondo della cultura. Tra i commercianti presenti anche Andrea Padovese del negozio di abbigliamento Io e la mia mamma. «Mi dispiace per il momento difficile che stanno vivendo i miei colleghi. Sono qui per portare la mia solidarietà. Speriamo che le cose possano migliorare ma dobbiamo ricordarci che i primi ad avere responsabilità siamo noi, che dobbiamo continuare a portare le mascherine e mantenere il distanziamento». Il negozio, durante il lockdown, ha puntato molto sulla vendita on line. «Abbiamo investito sulle videochiamate e su altri servizi di spedizione. È necessario ingegnarsi e proporre qualcosa di nuovo ai clienti: se si sta fermi ha aggiunto - non si va da nessuna parte». In Piazza anche alcuni rappresentanti del mondo dello sport, come Marco Dotta, maestro di judo e presidente della società sportiva Judo Kiai. «Non siamo qui per chiedere aiuti. Chiediamo che i bambini e ragazzi possano fare sport con tutte le sicurezze. Dopo lo stop di 6 mesi ho visto dei bambini completamente cambiati. Ho paura che senza sport staranno sul divano davanti al pc». Dotta è tra l'altro titolare di un'agenzia di viaggi. «Le agenzie di viaggi hanno una perdita del 90%. Sono al collasso e sono l'unica categoria che non ha avuto quasi nessun aiuto. La Regione Veneto, numero uno in turismo, è una delle poche che ancora non ha aiutato le agenzie: forse a loro basta che i arrivino i turisti dall'estero».

In prima fila c'erano davanti al municipio alcuni ragazzi delle Mascherine tricolori, movimento sovranista vicino a CasaPound. «Questo Governo - ha detto Ezra Pavan, musicista aderente al movimento - ci sta prendendo il futuro. Hanno avuto mesi per farsi sentire e non hanno fatto nulla. Hanno solo messo le aziende nelle condizioni di non lavorare dopo che le avevano obbligate a mettersi in sicurezza. Io ha detto sono un musicista e non lavoro da febbraio. Stiamo vendendo i nostri impianti perché non abbiamo i soldi per arrivare a fine anno. Ho un amico musicista che mi ha confidato che con quello che ha in banca arriva a fine novembre e poi non ha più soldi. Ora questo Governo promette mille euro una tantum. È insostenibile».

Tra la gente anche la deputata della Lega Ketty Fogliani, il consigliere regionale Fabiano Barbisan, l'eurodeputata Conte e il sindaco Florio Favero, che ha tuttavia sottolineato come la sua presenza fosse esclusivamente in qualità di professionista.

Teresa Infanti

