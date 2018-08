CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTAPORDENONE Mentre i telegiornali e la rete continuano a mostrare le immagini shock del disastro di Bologna, qualche centinaio di chilometri più a nord ci si interroga: e se succedesse anche sulla Pontebbana ciò che è accaduto in corrispondenza del nodo tra la A1 e l'A14? Probabilmente le dimensioni della tragedia sarebbero più vaste, quasi inimmaginabili. Case, attività commerciali, distributori di benzina, lungo la statale 13 c'è di tutto, ed è tutto affacciato a pochi metri dall'asfalto, rovente non solo per i caldo ma per...