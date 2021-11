Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTAPORDENONE E UDINE La Questura di Trieste ha limitato (sia nel tempo che nello spazio) la manifestazione dei no-vax e no Green pass in programma oggi pomeriggio. Gli attivisti chiedevano l'estensione dell'orario fino alle 21, invece il corteo dovrà snodarsi solo dalle 15 alle 18. A quanto si apprende, alla manifestazione potrebbero partecipare circa 8 mila persone. Il tragitto, secondo indicazioni della Questura, non terminerà...