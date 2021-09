Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTAPERAROLO/PIEVE La pericolosità dell'Alemagna, specie nel tratto che attraversa il ponte Cadore dove è morta la 19enne Sara Candeago, finirà sul tavolo del prefetto. Ci sarà un vertice con i sindaci, la prossima settimana, in cui sarà chiesto un intervento decisivo per eliminare una volta per tutte la strage di vittime della strada che la Statale 51 registra ogni anno. «L'incontro era già in programma per altri motivi spiega...