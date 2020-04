LA PROTESTA

PEDAVENA «Sono stati incauti, prepotenti e arroganti e così mia mamma si è ammalata». Ha tanta rabbia la figlia di una 98enne ospite della Padre Kolbe di Pedavena, che chiede di restare anonima. Fino all'8 marzo, giorno in cui sono state vietate le visite andava ogni giorno a trovare il genitore e racconta quello che ha visto, concludendo che «la casa di riposo non era pronta ad affrontare l'emergenza». E ieri la disperazione in tutti i famigliari: «Da 24 ore non sappiamo cosa stia succedendo lì dentro: non siamo stati informati né a mezzo telefono né via mail». La figlia con insistenza è riuscita a farsi rispondere: «Mi hanno detto che stanno traslocando e io non so se mia madre è viva morta»

LA TESTIMONIANZA

«La mascherina -racconta la donna feltrina - lì dentro veniva usata come collana dagli operatori sia maschi che femmine, nessuno la indossava. Quando glielo facevo notare mi dicevano: Noi stiamo distanti un metro. Ma come fanno a mantenere le distanze se devono assistere degli anziani?». «Mia mamma - prosegue - era negativa, fino al primo di aprile quando è uscita dall'ospedale dove il 30 marzo era stata sottoposta a un piccolo intervento. È diventata positiva qualche giorno dopo, in casa di riposo. Non è stata presa nessuna precauzione». Racconta poi di difficoltà a comunicare con le operatrici: «Io sono una che non si arrende, chiamo, insisto finché non riesco a parlare con mia mamma. Ma è un'impresa. L'ho sentita l'altro giorno: era provata, disorientata. Poi parlando con le operatrici, leggendo dell'emergenza e degli 11 negativi portati a Feltre, che mi fanno pensare che tutti gli altri siano positivi, mi dicono che la situazione è tranquilla. Ma come? Se avessero fatto le cose con competenza non sarebbe andata così».

LO SFOGO

«Paghiamo rette da 2mila euro al mese - conclude -, con un deposito cauzionale di 3 mesi e non li hanno protetti. È dall'8 marzo che non vediamo i nostri cari e i rappresentanti dei famigliari non sono mai stati interpellati, eccetto venerdì quando nessuno è andato nella struttura che ormai era infetta. Il primo positivo è stato scoperto poco più di una settimana fa e in pochi giorni il contagio si è allargato. Da quando non ci sono più stati i famigliari e i volontari il palco è cascato».

