LA PROTESTA PADOVA (L.M.) «Una zona in perfetto abbandono». Così

LA PROTESTAPADOVA (L.M.) «Una zona in perfetto abbandono». Così residenti e commercianti definiscono l'area di piazza De Gasperi e piazzetta Gasparotto dove sottolineano manca totalmente la sorveglianza. «La situazione è peggiorata negli ultimi 2 anni, vivo qui dal 2005 e gradatamente ho visto la zona rovinata, il palazzo ex Sai è diventato ricettacolo di sbandati, gli spacciatori sono presenti a tutte le ore nascondono le dosi non solo nei cespugli ma anche negli anfratti dei muri, i rom usano le aiuole come toilette - racconta P. S. -...