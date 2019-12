La protesta: «No alla città parcheggio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Fine settimana di mobilitazioni in città. Domani le sardine saranno protagoniste della manifestazione organizzata in piazza XX Settembre, mentre sabato torneranno a far sentire la loro voce gli Autostoppisti, ad un anno dalla raccolta firme per il referendum. Con lo slogan Persone. Non automobili e l'hashtag #ilcentrosiamo noi, il tam tam è già partito. L'appuntamento è per le 18 di sabato in piazzetta Marconi, con «un flash mob per riprenderci lo spazio urbano sottratto dai parcheggi selvaggi». Ad un anno dal referendum, infatti,...