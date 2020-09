LA PROTESTA

MESTRE Scavalcati da chi non ha mai messo piede in classe. È il concetto che si sente ripetere con maggior frequenza dai docenti precari di Venezia e il Veneto, radunati ieri a mattina a Mestre, sotto l'Ufficio scolastico regionale di via Forte Marghera. Il presidio, i cui rappresentanti sono stati ricevuti dal dirigente Giorgio Corà, ha voluto evidenziare, dopo la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze, le criticità relative all'inizio dell'anno scolastico e ai punteggi della nuova procedura informatica, calate nell'ambito dello storico precariato che grava sul settore. «Siamo bersagliati da una politica ingiusta che non tutela i diritti degli onesti lavoratori - dice Lorena, docente di italiano - Da mesi cerchiamo di essere ascoltati, ma il Ministro non si accorge del male che sta provocando a persone che chiedono solo di poter fare il lavoro che amano. Nelle graduatorie vanto della Azzolina - prosegue - ci sono errori, l'assegnazione cattedre non seguirà criteri corretti, e un precario storico verrà scavalcato dai ricercatoti che non hanno mai prestato servizio».

Paolo insegna invece a un istituto tecnico, e parla di «malessere e sofferenza. Non abbiamo diritto di replica - denuncia - rischiamo di non lavorare». Per Marco «la scuola è sempre stata il parcheggio prima dell'università. Per passione - chiarisce - io scelgo la prima». Giovanni, docente di matematica, geometria e scienze, si sente «preso in giro, e superato da persone con titoli non di servizio. Hanno cambiato le carte in tavola - protesta - come fa uno a prepararsi in modo decoroso a questo concorso»? Enrico è un insegnante di sostegno e musica. «I 24 crediti richiesti - dice - se non hai la possibilità di iscriverti all'università e dunque magari li ottieni online, diventano una tangente. Mia moglie - racconta - non può fare il concorso perché non ha un anno continuativo di materia, ma potevano dirlo prima. Questo è schiavismo - conclude sconfortato - si sta scatenando una guerra tra poveri, e come può pensare la ministra che da lunedì saremo tutti a scuola»? Carlotta insegna filosofia e storia: «I docenti di sostegno non sono preparati, li trattano come carne da macello, rischiando danni psicofisici». E poi Margherita (spagnolo), Martina e Ivana (matematica), precarie rispettivamente da uno, sei e otto anni. «Non è una scelta - dicono - siamo costrette a questo limbo. Hanno stravolto i punteggi, senza dare importanza al servizio in aula in favore della ricerca che nulla c'entra con la didattica».

All'incontro all'Ufficio scolastico era presente il rappresentante dei docenti Federico Giovannone: «Confermano che non c'è tempo per correggere le graduatorie, il controllo sarà demandato alle scuole, ma pare abbiano accolto la nostra richiesta di pubblicazione degli elenchi delle assegnazione per chiedere l'accesso agli atti per le nomine dei singoli istituti. Le supplenze per il Veneto saranno più di 15mila - spiega - si ipotizza una correzione generale entro il 31 dicembre. Insomma lunedì si metterà qualcuno in cattedra senza aver controllato che ne abbia il diritto». Non solo. «In Veneto - riporta altresì Giovannone - la call veloce, per coprire 60mila posti in Italia, ha prodotto 31 assunzioni, mentre a livello nazionale circa 200. Alla fine - conclude - ogni anno sono sempre quel 25% di precari a tenere in piedi la scuola».

Luca Bagnoli

