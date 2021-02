LA PROTESTA

MESTRE Per non creare intralcio al traffico il percorso si è trasformato in una lunga e ordinata fila indiana lungo il marciapiede di via Forte Marghera. E' stato definito uno sciopero studentesco, chi dalla Dad, chi dalle lezioni in presenza, quello organizzato ieri mattina dagli Studenti Medi di Mestre e di Venezia per protestare contro l'ipotesi di prolungare l'anno scolastico di un mese, proposta dal Governo Draghi per permettere agli alunni di recuperare il tempo perduto a causa delle restrizioni anti Covid. Un'idea che non è piaciuta affatto ai ragazzi che ieri hanno voluto fare sentire la loro voce percorrendo a piedi un lungo tratto del centro di Mestre. Il corteo, composto da circa 200 studenti di diverse scuole superiori del veneziano, è partito da piazzale Cialdini per dirigersi verso i cancelli dell'Ufficio Scolastico Regionale, dove è stata improvvisata una assemblea pubblica a microfono aperto, nella quale sono stati dibattuti i temi che in questi mesi di pandemia stanno più a cuore agli studenti, non solo il prolungamento dell'anno scolastico ma anche quelli riguardanti il potenziamento del trasporto pubblico locale, le classi pollaio e l'assunzione di nuovi docenti. «Visto che la scuola non ci dà lo spazio per riunirci e discutere per noi era importante crearcelo da soli ha spiegato Maria Mingardi, portavoce degli studenti - e lo abbiamo fatto per dire che è inammissibile e allucinante pensare di continuare l'anno scolastico nelle condizioni in cui siamo ora. Siamo ancora in dad al 50% e si vuole aggiungere un mese solo per permettere verifiche e interrogazioni fino a luglio, quando lo scopo primario della scuola dovrebbe essere quello di istruirci ed educarci e non solo quello di darci dei voti». «Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di diventare persone coscienti, critiche e capaci di alzare la testa per dire che stanno distruggendo la nostra istruzione e il nostro futuro ha affermato Nina Mingardi del Marco Polo - e andare a scuola in queste condizioni fino a luglio è solo la prosecuzione di un modello scolastico sbagliato e nocivo che non ci insegna nulla». Buona parte degli studenti, nel pomeriggio si è unita al Collettivo LoCo per partecipare al forum Spazi e Servizi per i Cittadini, una Giornata di Socialità, organizzata davanti al centro le Barche. «In questo ultimo anno gli spazi di cultura e di istruzione sono stati i primi ad essere chiusi e noi studenti siamo stati ignorati dalle istituzioni ha sottolineato Laura Fontolan studentessa del Gritti che hanno buttato i soldi per inutili banchi a rotelle e ci hanno costretti alla dad, che è inefficace, inutile e perfino dannosa dal punto di vista psicologico».

Paolo Guidone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA